Tim si fa in due. Labriola vara lo scorporo tra rete e servizi (Di giovedì 7 luglio 2022) E separazione sia. Per Tim si chiude di fatto un’era industriale e se ne apre un’altra, il cui punto di partenza è quello spin off della rete di cui si parla da 4 o 5 anni buoni. A sua volta, primo passo per la creazione di una società unica per la banda larga, da infilare nella pancia dello Stato, una volta fatti confluire gli asset di rete di Telecom in Open Fiber. Non c’erano da aspettarsi grandi sorprese dal piano industriale presentato in mattinata da Pietro Labriola, il manager succeduto a Luigi Gubitosi. Nei mesi scorsi, schivata l’Opa del fondo Kkr che voleva il 100% dell’ex monopolista, come raccontato su Formiche.net Labriola ha più volte fornito al mercato indicazioni precise su come impostare la separazione delle attività commerciali da quelle legate ai servizi. E ora, è tutto nero su ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) E separazione sia. Per Tim si chiude di fatto un’era industriale e se ne apre un’altra, il cui punto di partenza è quello spin off delladi cui si parla da 4 o 5 anni buoni. A sua volta, primo passo per la creazione di una società unica per la banda larga, da infilare nella pancia dello Stato, una volta fatti confluire gli asset didi Telecom in Open Fiber. Non c’erano da aspettarsi grandi sorprese dal piano industriale presentato in mattinata da Pietro, il manager succeduto a Luigi Gubitosi. Nei mesi scorsi, schivata l’Opa del fondo Kkr che voleva il 100% dell’ex monopolista, come raccontato su Formiche.netha più volte fornito al mercato indicazioni precise su come impostare la separazione delle attività commerciali da quelle legate ai. E ora, è tutto nero su ...

