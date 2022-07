Taste of Roma 2022, la manifestazione piú amata dai foodies vi aspetta al Foro Italico (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo due anni di stop ‘forzato’, torna la manifestazione più amata dai foodies! Per l’edizione 2022, Taste of Roma apre i battenti in una nuova location per accogliere in sicurezza tanti Romani e turisti che in questo periodo si trovano nella Capitale. La manifestazione all’insegna dell’eccellenza enogastronomica, dell’inclusività e dell’healthy living si sposta infatti dai giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica al Foro Italico. Fino al 10 Luglio si potrà vivere il Foro Italico con tante delicatezze che conquisteranno anche i palati ‘più esigenti’! “Ripartiamo con la carica che ci dà questa città e la voglia di tutti noi di ritrovarci insieme! Questi due anni di ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo due anni di stop ‘forzato’, torna lapiùdai! Per l’edizioneofapre i battenti in una nuova location per accogliere in sicurezza tantini e turisti che in questo periodo si trovano nella Capitale. Laall’insegna dell’eccellenza enogastronomica, dell’inclusività e dell’healthy living si sposta infatti dai giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica al. Fino al 10 Luglio si potrà vivere ilcon tante delicatezze che conquisteranno anche i palati ‘più esigenti’! “Ripartiamo con la carica che ci dà questa città e la voglia di tutti noi di ritrovarci insieme! Questi due anni di ...

antosavarese : Taste of Roma 2022: dopo il “grand opening” d’eccezione, si prosegue con gli appuntamenti di giovedì 7 lugl io… - SpettacoloMania : Ed eccoci a raccontarvi dell'inaugurazione e della prima serata di #TasteOfRoma2022... #BEITEvents con tanto di vid… - rep_roma : Taste of Roma Festival, ecco le eccellenze gastronomiche della Capitale [aggiornamento delle 16:23] - infoitcultura : Taste of Roma 2022: grandi chef, buon cibo e buon bere al Foro Italico - zazoomblog : Taste of Roma 2022: grandi chef buon cibo e buon bere al Foro Italico - #Taste #2022: #grandi #Italico -