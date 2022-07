Summer Hits: cantanti e scaletta del 7 luglio 2022 (Di giovedì 7 luglio 2022) Siamo arrivati al secondo appuntamento di Tim Summer Hits. La kermesse canora condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino stasera sarà a Roma, in piazza del Popolo. La prima puntata – anch’essa pre – registrata – ha registrato un ottimo risultato di ascolti per Rai 2, raggiungendo il 12% di share. Sebbene tante siano state le critiche per il fatto che i programmi canori estivi ricalchino le ombre del Festivalbar, il pubblico da casa ha seguito e interagito sui social. Merito anche degli artisti coinvolti e dell’ottimo lavoro svolto dalla coppia De Martino – Delogu. Ma scopriamo subito chi si esibirà stasera e che cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda serata. Il secondo appuntamento di stasera con Summer Hits prevede numerosi cantanti italiani esibirsi in piazza del Popolo. Tra ex di Amici e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 luglio 2022) Siamo arrivati al secondo appuntamento di Tim. La kermesse canora condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino stasera sarà a Roma, in piazza del Popolo. La prima puntata – anch’essa pre – registrata – ha registrato un ottimo risultato di ascolti per Rai 2, raggiungendo il 12% di share. Sebbene tante siano state le critiche per il fatto che i programmi canori estivi ricalchino le ombre del Festivalbar, il pubblico da casa ha seguito e interagito sui social. Merito anche degli artisti coinvolti e dell’ottimo lavoro svolto dalla coppia De Martino – Delogu. Ma scopriamo subito chi si esibirà stasera e che cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda serata. Il secondo appuntamento di stasera conprevede numerosiitaliani esibirsi in piazza del Popolo. Tra ex di Amici e ...

Pubblicità

NekOfficial : Tim Summer Hits. Questa sera, in prima serata, su Rai 2. Cantate con me? #timsummerhits #rai2 @RaiRadio2… - RaiRadio2 : “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel b… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - tuttopuntotv : Summer Hits: cantanti e scaletta del 7 luglio 2022 #SummerHits #SummerHits2022 #StefanoDeMartino #AndreaDelogu - Indira813 : RT @MarianoMoselli: 60 milioni di italiani fanno il c***o che vogliono da settimane, dai negozi ai mezzi pubblici, nei cinema, musei.Non ci… -