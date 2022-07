Soluzioni Cruciverba del 07/07/22. Tutte le definizioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Se siete in cerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito potete trovare le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 07/07/22: Adoravano baal e astarte 4 lettere: Pan: Andrea grande poeta veneto del 900 18 lettere: Guittone d’arezzo: Famoso matematico svizzero 32 lettere: Guerra d’indipendenza americana: Il casato dello zar pietro il grande 22 lettere: Gualtieri senza averi: La città danese di amleto 5 lettere: Sund: Luisa e luca zingaretti 8 lettere: Cedrina: Quella da cavallo è abbondante 12 lettere: Millennials: Senza costi aggiuntivi 12 lettere: Stoccafisso: è vicina ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 luglio 2022) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito potete trovare ledeidel giorno 07/07/22: Adoravano baal e astarte 4 lettere: Pan: Andrea grande poeta veneto del 900 18 lettere: Guittone d’arezzo: Famoso matematico svizzero 32 lettere: Guerra d’indipendenza americana: Il casato dello zar pietro il grande 22 lettere: Gualtieri senza averi: La città danese di amleto 5 lettere: Sund: Luisa e luca zingaretti 8 lettere: Cedrina: Quella da cavallo è abbondante 12 lettere: Millennials: Senza costi aggiuntivi 12 lettere: Stoccafisso: è vicina ...

