Scamacca PSG, Ravanelli sicuro: «Non fa bene, fa benissimo!» (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex attaccante italiano Ravanelli ha parlato dell’ormai prossimo passaggio di Scamacca al PSG Fabrizio Ravanelli, storico ex attaccante italiano con tante esperienze all’estero, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ormai sempre più imminente trasferimento di Gianluca Scamacca al PSG. SCELTA GIUSTA – «Gianluca non fa bene, fa benissimo. Non solo va a misurarsi ogni giorno in allenamento e poi in partita con grandi campioni, ma è proprio la grandissima squadra l’ambiente perfetto in cui i campioni ti fanno sentire a casa, cosa che magari non succederebbe in un club medio pieno di invidie e gelosie. I campioni ti accolgono sempre alla grande: sei una risorsa da trattare bene e da far crescere. Oltre al fatto che parliamo di un giocatore che in prospettiva ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex attaccante italianoha parlato dell’ormai prossimo passaggio dial PSG Fabrizio, storico ex attaccante italiano con tante esperienze all’estero, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ormai sempre più imminente trasferimento di Gianlucaal PSG. SCELTA GIUSTA – «Gianluca non fa, fa benissimo. Non solo va a misurarsi ogni giorno in allenamento e poi in partita con grandi campioni, ma è proprio la grandissima squadra l’ambiente perfetto in cui i campioni ti fanno sentire a casa, cosa che magari non succederebbe in un club medio pieno di invidie e gelosie. I campioni ti accolgono sempre alla grande: sei una risorsa da trattaree da far crescere. Oltre al fatto che parliamo di un giocatore che in prospettiva ...

