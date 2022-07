Romina Power torna a parlare di Ylenia Carrisi | il messaggio sulla figlia scomparsa

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ogni anno,pubblica un ricordo nel giorno del compleanno della, il 29 novembre. Questa volta tuttavia la cantante ha voluto condividere un pensiero pur a distanza di tempo.: com’era nel ricordo diha spesso parlato di sua, esprimendo non solo il dolore per lama anche l’intenzione di non arrendersi mai a cercare le risposte. “Sweet” è l’aggettivo che più ricorre nelle didascalie che accompagnano le foto e i video pubblicati dasui social. Parla dicome di una “Bellissima bambina”, e i suoi ricordi si esprimono ...