Putin minaccia: 'L'occidente ha fallito i suoi obiettivi, in Ucraina non abbiamo ancora fatto sul serio. Non ci fermiamo' (Di giovedì 7 luglio 2022) - Al G20 di Bali il ministro degli Esteri russo Lavrov sottolinea che 'continua a crescere la cooperazione tra Russia e Cina, contro gli Usa'. Al vertice è presente anche il segretario di Stato ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 luglio 2022) - Al G20 di Bali il ministro degli Esteri russo Lavrov sottolinea che 'continua a crescere la cooperazione tra Russia e Cina, contro gli Usa'. Al vertice è presente anche il segretario di Stato ...

Pubblicità

UmbertoDebiasi : RT @OrtigiaP: Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, che voleva… - elena_gobbi68 : RT @OrtigiaP: Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, che voleva… - OrtigiaP : Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, c… - tempoweb : #Putin tuona contro l'#Occidente: provi a sconfiggerci in battaglia. Tensione alle stelle #ucraina #7luglio #guerra… - PerutaAntonio : Il Putin minaccia,ma anche... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Putin: «Se l'Occidente vuole batterci i… -