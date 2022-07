Ponte Morandi, al via il processo. Ecco le richieste dei parenti delle vittime (Di giovedì 7 luglio 2022) : “giustizia e chiarezza sulle cause e sulle responsabilità” Ha inizio oggi, 7 luglio, dopo quattro anni di indagini, il processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. In una intervista a Fanpage.it, la portavoce del Comitato Ricordo vittime del Ponte Morandi, Egle Possetti, ha detto: “Sono successe molte cose in questi anni, tante di queste sono state ignorate dall’opinione pubblica, ma noi abbiamo continuato a lottare ogni giorno. Quella di oggi è un’udienza interlocutoria durante la quale non si entrerà nel merito della vicenda giudiziaria, ma è un importante punto di partenza”. Sugli esiti del processo ad Ansa ha detto Possetti: “Dopo quasi 4 anni di attesa noi abbiamo tante aspettative. Abbiamo l’aspettativa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022) : “giustizia e chiarezza sulle cause e sulle responsabilità” Ha inizio oggi, 7 luglio, dopo quattro anni di indagini, ilsul crollo del, avvenuto il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. In una intervista a Fanpage.it, la portavoce del Comitato Ricordodel, Egle Possetti, ha detto: “Sono successe molte cose in questi anni, tante di queste sono state ignorate dall’opinione pubblica, ma noi abbiamo continuato a lottare ogni giorno. Quella di oggi è un’udienza interlocutoria durante la quale non si entrerà nel merito della vicenda giudiziaria, ma è un importante punto di partenza”. Sugli esiti delad Ansa ha detto Possetti: “Dopo quasi 4 anni di attesa noi abbiamo tante aspettative. Abbiamo l’aspettativa ...

