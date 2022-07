Per le donne negli Stati Uniti anche farsi sterilizzare è un'impresa (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo l'annullamento del diritto nazionale all'aborto sempre più donne richiedono la chiusura delle tube, scontrandosi però con l'opposizione dei medici Leggi su wired (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo l'annullamento del diritto nazionale all'aborto sempre piùrichiedono la chiusura delle tube, scontrandosi però con l'opposizione dei medici

Pubblicità

vaticannews_it : Nell’intervista con l’agenzia Reuters, #PapaFrancesco ha rivelato che sta per nominare due donne al dicastero dei V… - GiovaQuez : “Mai fidarsi del GENDER al potere”. Due donne alla presidenza sono gender al potere. Ma torna a delirà in piazza co… - brandobenifei : Le donne devono avere diritto all'#aborto sicuro e legale. In #ParlamentoEuropeo abbiamo approvato una risoluzione… - libellula58 : RT @Massimi06250625: DONNE UCRAINE IN RIVOLTA: NON VOGLIONO MANDARE MARITI E FIGLI A COMBATTERE E MORIRE PER BIDEN - lucabirba2 : Le vere donne, quelle che sanno essere sexy anche con un paio di scarpe da ginnastica, quelle che non hanno bisogno… -