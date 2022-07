One Blue Voice, l’iniziativa di Ocean Race per i diritti degli oceani (Di giovedì 7 luglio 2022) Arriva One Blue Voice, la nuova iniziativa di The Ocean Race per promuovere il sostegno pubblico ai diritti degli Oceani. Si tratta di un’ambiziosa campagna che vuole dare voce all’Oceano e a creare un quadro globale per la protezione dell’ambiente marino, fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. One Blue Voice per portare alle Nazioni Unite la petizione Con questa iniziativa The Ocean Race invita il suo pubblico a manifestare il proprio sostegno in favore di una Dichiarazione Universale dei diritti degli Oceani, firmando una petizione che verrà presentata all’assemblea delle Nazioni Unite di New York nel 2023, insieme ad ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 7 luglio 2022) Arriva One, la nuova iniziativa di Theper promuovere il sostegno pubblico aii. Si tratta di un’ambiziosa campagna che vuole dare voce all’o e a creare un quadro globale per la protezione dell’ambiente marino, fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Oneper portare alle Nazioni Unite la petizione Con questa iniziativa Theinvita il suo pubblico a manifestare il proprio sostegno in favore di una Dichiarazione Universale deii, firmando una petizione che verrà presentata all’assemblea delle Nazioni Unite di New York nel 2023, insieme ad ...

