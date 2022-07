Omicron 5 | quarta dose per gli over 60? Ema | ' Sì se i casi aumentano | vaccino aggiornato a settembre' Ecdc | Italia in rosso scuro

Pubblicità

Ema: vaccini aggiornati contro Omicron a settembre. Nel frattempo quarta dose dai 60 anni. Covid, Ema: vaccini aggiornati contro Omicron a settembre. Nel frattempo quarta dose per gli over 60. #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'.

5,dose agli over 60 'Anche le persone tra i 60 ei 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere una seconda dose booster' di vaccino ..."I dati preliminari degli studi clinici indicano che i vaccini adattati mRna che incorporano un ceppo variantepossono aumentare ed estendere la protezione se usati come booster". Lo ha detto il responsabile per le minacce alla salute biologica e la strategia dei vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri. "...che rinnova l’invito a tutti i soggetti fragili e agli over 80 di non procrastinare i tempi della vaccinazione con quarta dose: ”Nell’ultima riunione del Cts – ha detto Coletto – è emerso che la ..."Stiamo assistendo a una nuova ondata di casi di Covid-19 in molti Paesi Ue poiché le varianti Omicron BA.4 e BA.5 sono altamente trasmissibili". Pertanto, tutti gli over 60 e "le persone vulnerabili ...