No! Questa non è una manifestazione contro gli aiuti del Belgio all’Ucraina (o contro la Nato) (Di giovedì 7 luglio 2022) Circola un filmato in lingua russa, sottotitolato in italiano, nel quale si afferma che i cittadini del Belgio sarebbero scesi in piazza per protestare contro gli aiuti forniti all’Ucraina durante l’invasione russa. La narrazione proposta dai media filorussi e dagli utenti risulta errata, in quanto la manifestazione non riguardava il conflitto. Per chi ha fretta Il video riprende una vera protesta che si è tenuta lo scorso 20 giugno 2022 a Bruxelles. Le proteste non riguardavano affatto gli aiuti forniti all’Ucraina. Le proteste non riguardano l’adesione del Belgio alla Nato. Le proteste erano state organizzate dai sindacati per chiedere la modifica di una legge che riguarda l’aumento dei salari dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Circola un filmato in lingua russa, sottotitolato in italiano, nel quale si afferma che i cittadini delsarebbero scesi in piazza per protestareglifornitidurante l’invasione russa. La narrazione proposta dai media filorussi e dagli utenti risulta errata, in quanto lanon riguardava il conflitto. Per chi ha fretta Il video riprende una vera protesta che si è tenuta lo scorso 20 giugno 2022 a Bruxelles. Le proteste non riguardavano affatto gliforniti. Le proteste non riguardano l’adesione delalla. Le proteste erano state organizzate dai sindacati per chiedere la modifica di una legge che riguarda l’aumento dei salari dei ...

