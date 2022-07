Nigeria, cristiani sotto attacco: rapito un altro sacerdote mentre andava a celebrare la Messa (Di giovedì 7 luglio 2022) cristiani sotto attacco in Nigeria: un altro sacerdote rapito a ridosso della liberazione di un missionario sequestrato sabato scorso, dimostra frequenza e entità dell’offensiva violenta in corso nel Paese contro i religiosi. Non c’è tregua per i sacerdoti nello Stato africano affacciato sul golfo di Guinea. Dopo la notizia della liberazione dei due preti rapiti e liberati nel giro di 24 ore domenica con un blitz delle forze dell’ordine, Fides riporta un altro caso che arriva dalla diocesi di Otukpo, nello Stato di Benue (nel centro nord della Nigeria). Il caso di Padre Amodu, sacerdote della Congregazione dello Spirito Santo (Spiritani), che i rapitori hanno portato via con la forza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022)in: una ridosso della liberazione di un missionario sequestrato sabato scorso, dimostra frequenza e entità dell’offensiva violenta in corso nel Paese contro i religiosi. Non c’è tregua per i sacerdoti nello Stato africano affacciato sul golfo di Guinea. Dopo la notizia della liberazione dei due preti rapiti e liberati nel giro di 24 ore domenica con un blitz delle forze dell’ordine, Fides riporta uncaso che arriva dalla diocesi di Otukpo, nello Stato di Benue (nel centro nord della). Il caso di Padre Amodu,della Congregazione dello Spirito Santo (Spiritani), che iri hanno portato via con la forza ...

