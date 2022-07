L’Ucraina come la Serbia nel 1914: l’estate fa dimenticare la guerra (Di giovedì 7 luglio 2022) In Donbass migliaia di persone muoiono mentre l’Europa va in vacanza. Anche nel secolo scorso una crisi locale si trasformò in conflitto globale Leggi su lastampa (Di giovedì 7 luglio 2022) In Donbass migliaia di persone muoiono mentre l’Europa va in vacanza. Anche nel secolo scorso una crisi locale si trasformò in conflitto globale

Pubblicità

valigiablu : I criminali del Cremlino: perché il regime di Putin sfida la razionalità e come l’Occidente ha aiutato l’invasione… - AngeloCiocca : Ah, e comunque, Euro ai minimi dal 2002, i mercati prevedono recessione in Europa per la crisi energetica e la guer… - _arianna : Studiosi occidentali di sinistra e realisti, come il sociologo Wolfgang Streeck e il politologo John Mearsheimer, '… - GigioPiros : @Gigadesires Voleva l'Ucraina nel Commonwealth e questo poteva creare grossi problemi di impegno militare e perico… - paolobucci68 : @steangelini80 fa un discorso molto orgoglioso ma di commiato.... come deve essere e non si è dimenticato di rimarc… -