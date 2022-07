Lo strazio nelle parole di mamma Rosalia dopo la morte del suo Andrea: “Aiutateci a tornare a casa” (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ umanamente impossibile provare anche solo a pensare quello che sta affrontando Rosalia, dopo aver perso suo figlio, il piccolo Andrea di sei anni. Oggi è in ospedale in Egitto, al capezzale di suo marito, che risulta essere ancora grave. La stessa Rosalia non sta bene ed è grande la preoccupazione anche per lei, che è incinta, al quarto mese di gravidanza. La donna, ha messo insieme le sue forze per lanciare un disperato appello, con il quale chiede aiuto alle istituzioni, in modo da poter tornare in Italia. Per curare suo marito, per dare l’ultimo addio al piccolo Andrea, per capire come sta la creatura che porta in grembo. Si rivolge a tutti Rosalia e lo fa con un audio . La storia della famiglia palermitana, che sta vivendo un incubo, dopo una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ umanamente impossibile provare anche solo a pensare quello che sta affrontandoaver perso suo figlio, il piccolodi sei anni. Oggi è in ospedale in Egitto, al capezzale di suo marito, che risulta essere ancora grave. La stessanon sta bene ed è grande la preoccupazione anche per lei, che è incinta, al quarto mese di gravidanza. La donna, ha messo insieme le sue forze per lanciare un disperato appello, con il quale chiede aiuto alle istituzioni, in modo da poterin Italia. Per curare suo marito, per dare l’ultimo addio al piccolo, per capire come sta la creatura che porta in grembo. Si rivolge a tuttie lo fa con un audio . La storia della famiglia palermitana, che sta vivendo un incubo,una ...

