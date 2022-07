LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ritmo forsennato sin dalle prime battute, tre uomini all’attacco (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 13.06 Restano solo 20” a Toms Skujins (Trek Segafredo), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroen). In difficoltà Van der Poel, sempre in coda al gruppo. 13.03 Sparata di Filippo Ganna! In precedenza aveva tentato di alzare i giri del motore il compagno della Ineos-Grenadiers Thomas Pidcock. 13.00 Riprendono le scaramucce in gruppo: il lettone Skujins non è fuggitivo gradito poiché lontano solo 1’06” da Van Aert nella generale. 12.57 Toms Skujins (Trek Segafredo), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroen) conservano 55” sul plotone. 12.54 ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 13.06 Restano solo 20” a Toms Skujins (Trek Segafredo), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroen). In difficoltà Van der Poel, sempre in coda al gruppo. 13.03 Sparata di Filippo Ganna! In precedenza aveva tentato di alzare i giri del motore il compagno della Ineos-Grenadiers Thomas Pidcock. 13.00 Riprendono le scaramucce in gruppo: il lettone Skujins non è fuggitivo gradito poiché lontano solo 1’06” da Van Aert nella generale. 12.57 Toms Skujins (Trek Segafredo), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroen) conservano 55” sul plotone. 12.54 ...

