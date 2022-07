Lazio, la difesa prima di tutto: dopo Gila, ecco Casale (Di giovedì 7 luglio 2022) Prosegue l’opera di rafforzamento in casa Lazio. Il ds Tare infatti ha messo a segno un altro colpo sul calciomercato per rinforzare la difesa di Maurizio Sarri: è Nicolò Casale l’ultimo affare chiuso dai vertici di Formello, che porterà nella Capitale qualità ma soprattutto la garanzia di poter far crescere e coltivare uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo. Il classe ’98 infatti era stato cercato da diversi club di Serie A subito dopo la fine della scorsa stagione. Alla fine, dopo settimane di trattative, sulle tracce di Casale erano rimasti il club di Lotito e il Monza di Silvio Berlusconi: a fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che ha deciso di provare a diventare grande in una piazza ambiziosa che punta ad un posto in Europa. Per la ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Prosegue l’opera di rafforzamento in casa. Il ds Tare infatti ha messo a segno un altro colpo sul calciomercato per rinforzare ladi Maurizio Sarri: è Nicolòl’ultimo affare chiuso dai vertici di Formello, che porterà nella Capitale qualità ma sopratla garanzia di poter far crescere e coltivare uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo. Il classe ’98 infatti era stato cercato da diversi club di Serie A subitola fine della scorsa stagione. Alla fine,settimane di trattative, sulle tracce dierano rimasti il club di Lotito e il Monza di Silvio Berlusconi: a fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che ha deciso di provare a diventare grande in una piazza ambiziosa che punta ad un posto in Europa. Per la ...

