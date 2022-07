Laura muore stroncata da un tumore, al figlio di 3 anni lascia un libro per ogni compleanno: 'Colmate i suoi vuoti con l'amore' (Di giovedì 7 luglio 2022) lascia un libro al figlio di appena 3 anni prima di morire per ogni suo futuro compleanno . Laura Lonzi, maestra 37enne di Firenze, è morta stroncata da un carcinoma che in 8 mesi se l'è portata via ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022)unaldi appena 3prima di morire persuo futuroLonzi, maestra 37enne di Firenze, è mortada un carcinoma che in 8 mesi se l'è portata via ...

