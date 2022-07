Juventus, Fabrizio Romano: “Fatta per Yildiz, beffato il Barca” (Di giovedì 7 luglio 2022) Juventus Fabrizio Romano- La Juventus lavora nel mercato in entrata, aspettando la probabile cessione di De Ligt che si avvicina al Bayern pensa anche al futuro. Mentre tratta Zaniolo e Kalidou Koulibaly, Nedved e Arrivabene hanno chiuso per Yildiz, dal Bayern Monaco. Nei prossimi due giorni saranno ufficializzati Di Maria e Pogba ma la Juventus continua a lavorare. Dal Bayern Monaco arriva Yildiz giovane ragazzo classe 05? che probabilmente si unirà alle giovanili della squadra bianconera. Il giocatore, di origini turche ha realizzato ben 6 reti in 20 gare nelle giovanili del Bayern insomma un nome da tenere a mente. Il talento ormai ex-Bayern è un centrocampista dalla grande tecnica e visione di gioco. La Gazzetta dello Sport lo descrive come un mediano con ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)- Lalavora nel mercato in entrata, aspettando la probabile cessione di De Ligt che si avvicina al Bayern pensa anche al futuro. Mentre tratta Zaniolo e Kalidou Koulibaly, Nedved e Arrivabene hanno chiuso per, dal Bayern Monaco. Nei prossimi due giorni saranno ufficializzati Di Maria e Pogba ma lacontinua a lavorare. Dal Bayern Monaco arrivagiovane ragazzo classe 05? che probabilmente si unirà alle giovanili della squadra bianconera. Il giocatore, di origini turche ha realizzato ben 6 reti in 20 gare nelle giovanili del Bayern insomma un nome da tenere a mente. Il talento ormai ex-Bayern è un centrocampista dalla grande tecnica e visione di gioco. La Gazzetta dello Sport lo descrive come un mediano con ...

