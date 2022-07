Gazzetta – Bernardeschi a Toronto, accordo vicino: raggiunge Insigne e Criscito (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 07:59:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: L’ex bianconero dovrebbe raggiungere Lorenzo, il cui debutto intanto slitta al 23 luglio per un problema a un polpaccio, e Domenico nella squadra canadese Toronto fa sul serio. Dopo l’ingaggio di Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, i canadesi della Mls sono vicini all’accordo con Federico Bernardeschi, che diventerebbe così il terzo italiano della squadra. Toronto utilizzerebbe la cosiddetta “regola Beckham”, ovvero quella che permette di ingaggiare tre giocatori in rosa sforando il tetto salariale. Manca solo l’ok definitivo dell’ala ex Juventus al trasferimento. chiellini — Non ci sarà il derby bianconero con Chiellini, dato che in ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 07:59:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: L’ex bianconero dovrebbere Lorenzo, il cui debutto intanto slitta al 23 luglio per un problema a un polpaccio, e Domenico nella squadra canadesefa sul serio. Dopo l’ingaggio di Lorenzoe Domenico, i canadesi della Mls sono vicini all’con Federico, che diventerebbe così il terzo italiano della squadra.utilizzerebbe la cosiddetta “regola Beckham”, ovvero quella che permette di ingaggiare tre giocatori in rosa sforando il tetto salariale. Manca solo l’ok definitivo dell’ala ex Juventus al trasferimento. chiellini — Non ci sarà il derby bianconero con Chiellini, dato che in ...

