Gallo (M5s): “Ecco i nostri punti fondamentali per il proseguimento di questa esperienza di governo” (Di giovedì 7 luglio 2022) È il deputato Luigi Gallo ad annunciare la fiducia al governo nell’aula di Montecitorio. Gallo prima difende la misura del superbonus e critica le norme contenute nel dl Aiuti riguardanti la realizzazione del termovalorizzatore di Roma: “Un mega inceneritore che può essere rischioso per la salute”. Dal deputato pentastellato arriva anche una stoccata al presidente Mario Draghi. “Il prezzo del gas e dell’energia va scaricato dalle speculazioni e da un presidente del Consiglio esperto di finanza ci aspettiamo ben di più”. Il M5s rivendica alcune delle misure contenute nel decreto, ma in conclusione del suo intervento, Gallo afferma: “Noi diamo la fiducia oggi ma ci attendiamo delle risposte. Contrasto alle misure speculative che stanno alzando i prezzi delle materie prime e dell’energia, conferma del reddito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) È il deputato Luigiad annunciare la fiducia alnell’aula di Montecitorio.prima difende la misura del superbonus e critica le norme contenute nel dl Aiuti riguardanti la realizzazione del termovalorizzatore di Roma: “Un mega inceneritore che può essere rischioso per la salute”. Dal deputato pentastellato arriva anche una stoccata al presidente Mario Draghi. “Il prezzo del gas e dell’energia va scaricato dalle speculazioni e da un presidente del Consiglio esperto di finanza ci aspettiamo ben di più”. Il M5s rivendica alcune delle misure contenute nel decreto, ma in conclusione del suo intervento,afferma: “Noi diamo la fiducia oggi ma ci attendiamo delle risposte. Contrasto alle misure speculative che stanno alzando i prezzi delle materie prime e dell’energia, conferma del reddito di ...

