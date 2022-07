Firenze, muore giovane mamma e lascia al figlio in dono un libro a ogni compleanno (Di giovedì 7 luglio 2022) Laura Lonzi con il marito Antonio Salerno Una storia del cuore tragica e struggente al tempo stesso che mette in luce l'amore di una madre per il suo bambino. Come riporta Repubblica la signora Laura ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Laura Lonzi con il marito Antonio Salerno Una storia del cuore tragica e struggente al tempo stesso che mette in luce l'amore di una madre per il suo bambino. Come riporta Repubblica la signora Laura ...

Pubblicità

repubblica : Muore a 37 anni e lascia al figlio un libro per ogni compleanno [di Chiarastella Foschini] - Corriere : Muore per un tumore a 37 anni e lascia in regalo al figlio un libro per ogni compleanno - enpaonlus : Da Firenze a Matera, scoppia la polemica per i cavalli crollati sotto il sole. E in Sardegna un animale muore duran… - CronacaSocial : ?? Muore a 37 anni e lascia al figlio un libro per ogni compleanno. La storia di Laura da #Firenze ??… - sghi29 : RT @Corriere: Muore per un tumore a 37 anni e lascia in regalo al figlio un libro per ogni compleanno -