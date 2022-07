Ferrari | cena assieme tra Leclerc e Binotto dopo la bufera di Silverstone

(Di giovedì 7 luglio 2022)gli errori di, Mattiae Charles, si sono ritrovati ain un ristorante di Montecarlo. I volti dei due sembravano piuttosto felici, quindi ciò fa presagire in un dialogo chiarificatore per proseguire al meglio la stagione. SportFace.

In casasi è tenuta a Montecarlo ieri sera ladella pace tra Mattia Binotto e Charles Leclerc . Ovviamente l'incontro avrebbe dovuto rimanere riservato ma i due sono stati localizzati all'uscita ...... di fronte al noto Casinò del Principato, dall'ora difino alle 22.50. I due sono stati ... prima che Charles scattasse qualche foto con dei fan e sgommasse via verso casa sua su unanera. ...Vediamola così: sarebbe un test per misurare quanto è forte questo Leclerc, ma per il Cavallino sarebbe conveniente evitarlo Riavvolgiamo il nastro: al Gran Premio di Spagna, Leclerc stava dominando q ...La sensazione, insomma, è che le turbolenze e le polemiche siano più fuori dalla porta della Gestione Sportiva che dentro Un quadro molto dissonante con quanto abbiamo visto a Silverstone, dopo la con ...