F1, Alexander Albon: “Ho ricordi offuscati dell’incidente di Silverstone, in questo weekend voglio essere al 100%” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il clamoroso incidente di Guanyu Zhou al via del Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone ha calamitato, ovviamente, l’attenzione di tutti, ma nello stesso istante anche Alexander Albon stava vivendo un momento non semplice. Nel trambusto generale che stava avvenendo in curva 1, infatti, Sebastian Vettel andava a tamponare violentemente la Williams del thailandese che, prima finiva contro il muro interno alla fine del rettilineo, quindi veniva colpito (fortunatamente in maniera non pesante) da due vetture che sopraggiungevano. Il volo terrificante del cinese della Alfa Romeo ha fatto trattenere il respiro a tutti, ma alla fine paradossalmente chi è uscito più malconcio dalla gara inglese è stato proprio Alexander Albon. Il ventiseienne nativo di Londra, che ha anche passato qualche ora in ospedale, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Il clamoroso incidente di Guanyu Zhou al via del Gran Premio di Gran Bretagna diha calamitato, ovviamente, l’attenzione di tutti, ma nello stesso istante anchestava vivendo un momento non semplice. Nel trambusto generale che stava avvenendo in curva 1, infatti, Sebastian Vettel andava a tamponare violentemente la Williams del thailandese che, prima finiva contro il muro interno alla fine del rettilineo, quindi veniva colpito (fortunatamente in maniera non pesante) da due vetture che sopraggiungevano. Il volo terrificante del cinese della Alfa Romeo ha fatto trattenere il respiro a tutti, ma alla fine paradossalmente chi è uscito più malconcio dalla gara inglese è stato proprio. Il ventiseienne nativo di Londra, che ha anche passato qualche ora in ospedale, ...

