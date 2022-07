Di Maio in fuga dai social: al grido di #traditore amici e followers si trasformano in haters. E lui si smaterializza (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ironia social tradisce l’ira movimentista di ex amici e colleghi, e spiega – in gran parte almeno – perché Di Maio è sparito dai social. Secondo molti commentatori, letteralmente in fuga dal pubblico ludibrio a cui – secondo la Repubblica, per esempio – la piazza virtuale che gli si è rivoltata contro lo sottopone dal fatidico giorno dell’ufficializzazione dello strappo dal M5S. La rete si rivolta contro il big movimentista: così i profili del ministro – fino a poco fa vetrina gettonatissima che lo ha reso il terzo politico italiano con più amici e seguaci – sono diventati per Giggino quella che oggi il Fatto Quotidiano chiama la sua “maledizione”. Di Maio in fuga dai social: disfatta o solo l’ultima emulazione del draghismo? Certo, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ironiatradisce l’ira movimentista di exe colleghi, e spiega – in gran parte almeno – perché Diè sparito dai. Secondo molti commentatori, letteralmente indal pubblico ludibrio a cui – secondo la Repubblica, per esempio – la piazza virtuale che gli si è rivoltata contro lo sottopone dal fatidico giorno dell’ufficializzazione dello strappo dal M5S. La rete si rivolta contro il big movimentista: così i profili del ministro – fino a poco fa vetrina gettonatissima che lo ha reso il terzo politico italiano con piùe seguaci – sono diventati per Giggino quella che oggi il Fatto Quotidiano chiama la sua “maledizione”. Diindai: disfatta o solo l’ultima emulazione del draghismo? Certo, ...

allegra134 : Di Maio con la sua fuga dai 5S ha fatto un'operazione non so se più opportunistica o più intelligente o tutt'e due… - epistocrazia : @spighissimo okok, ricordo. Si trattava di un provvedimento per contrastare la fuga di cervelli, cercando di favori… - mamo75r : @MisssFreedom @latwittipe @Mov5Stelle Se ci sarà uno strappo di Conte, assisteremo alla più grande fuga di naufragh… - molinotto : @latwittipe Insomma tra Renzi e di Maio sto piccolo centro è un ricettacolo di grillini in fuga. Voto partito dei p… - Michele48405711 : RT @Michele02828265: Sostiene un anonimo #GRILLO vede, con dolore, l'autodafe' della creatura #M5S e rimpiange il buon rapporto filiale con… -