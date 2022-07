Ci stiamo per sposare perché lei non sa vivere senza me (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono fidanzato da 10 anni e sono prossimo alle nozze. B., la mia futura moglie, è una brava ragazza, ma è molto fragile, insicura, estremamente dipendente da me. Gli amici mi hanno sempre detto che non è la persona giusta per me. Anche la mia famiglia, pur volendole bene e considerandola di casa, ha espresso più volte diversi dubbi su questa relazione. Lei dice che senza di me non può vivere, io mi sento di doverla proteggere perché è davvero troppo sensibile per questo mondo. Per questo ho deciso di sposarla, ma non sono felice e non ho il coraggio di dirlo a nessuno. Nessuna relazione, di qualsiasi entità sia, può essere costruita su quello che sembra un ricatto emotivo in piena regola. Forse il vostro è sottile e impercettibile, ma c’è ed è reale. E non porta a nulla di buono. Da quello che mi sembra di leggere tra queste poche ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono fidanzato da 10 anni e sono prossimo alle nozze. B., la mia futura moglie, è una brava ragazza, ma è molto fragile, insicura, estremamente dipendente da me. Gli amici mi hanno sempre detto che non è la persona giusta per me. Anche la mia famiglia, pur volendole bene e considerandola di casa, ha espresso più volte diversi dubbi su questa relazione. Lei dice chedi me non può, io mi sento di doverla proteggereè davvero troppo sensibile per questo mondo. Per questo ho deciso di sposarla, ma non sono felice e non ho il coraggio di dirlo a nessuno. Nessuna relazione, di qualsiasi entità sia, può essere costruita su quello che sembra un ricatto emotivo in piena regola. Forse il vostro è sottile e impercettibile, ma c’è ed è reale. E non porta a nulla di buono. Da quello che mi sembra di leggere tra queste poche ...

Pubblicità

marattin : Nello spazio liberale da qualche giorno si utilizzano toni diversi. Vediamo di proseguire così per qualche settiman… - GiovaQuez : Santoro esordisce così: 'Sono pazzo o non sono pazzo?'. Pare male rispondere... Poi prosegue: 'Stiamo scatenando ce… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - pc_947 : 'Con #Dazn stiamo parlando ma ancora non abbiamo finalizzato nulla'. Lo ha detto l'amministratore delegato di #Tim,… - vale_ria_ : @GuidoCrosetto Non ce ne stiamo accorgendo, i soldi stanno andando in armi per una guerra non nostra e per regalare… -