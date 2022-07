Pubblicità

StraNotizie : Cfi, rafforzata la presenza delle donne nel nuovo cda - TV7Benevento : Cfi, rafforzata la presenza delle donne nel nuovo cda - - LocalPage3 : Cfi, rafforzata la presenza delle donne nel nuovo cda -

Adnkronos

"L'eredità di Marcora e, che costituisce lo strumento di attuazione dei principi fissati nella Legge che ne porta il nome - ha affermato - rappresentano un esempio delle energie civiche e morali ...... sul quale erano già emersi indizi importanti negli scorsi giorni: un ipotesiin queste ... I nuovi modelli dovrebbero far parte della serie- 1200 registrata in Giappone poche settimane ... Cfi, rafforzata la presenza delle donne nel nuovo cda Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'assemblea dei soci Cfi-Cooperazione finanza impresa ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021 ed eletto i ...Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) - 'Sicuramente Cfi è stato uno strumento efficace per supportare tante imprese in difficoltà per gli effetti ...