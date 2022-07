Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano accelera ancora, Ftse Mib +3%: Volano energia, banche e auto - SegirtNews : Borsa: Milano accelera ancora, Ftse Mib +3% - duro_lavoro : RT @felicedavanzo: Anche oggi abbiamo fatto il culo alla Russia, 'Borsa Milano' -3%. - infoiteconomia : Borsa Milano tonica, strappano Saipem e Tenaris, bene auto, banche - infoiteconomia : Borsa: Europa amplia guadagni dopo verbali Bce, Milano +2,5% -

Il Sole 24 ORE

Ladiaccelera ancora, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib guadagna il 3,05% a 21.552 punti. A Piazza Affari corrono l'energia, le banche e le auto. . 7 luglio 2022Nel Vecchio continente(+2,5%) indossa la maglia rosa. Bene anche Francoforte (+1,9%), Madrid (+1,8%) e Parigi (+1,6%). Vola il comparto dell'energia (+4%), con il prezzo del petrolio in lieve ... Borse in cerca di riscatto, a Milano focus su Tim. Fiammata della sterlina E mentre i futures sugli indici Usa segnano un piccolo rialzo, intorno alle 12,30 l'indice FTSE Mib sale del 2%, con volumi intorno ai 730 milioni di euro. Lo sguardo si sposta ora sul resoconto dell' ...La Borsa di Milano accelera ancora, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib guadagna il 3,05% a 21.552 punti. A Piazza Affari corrono l'energia, le banche e le auto. (ANSA). (ANSA) ...