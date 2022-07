Boris Johnson si dimette da premier

(Di giovedì 7 luglio 2022) Cresce il pressing per un passo indietro del primo ministro, con un esecutivo ormai in frantumi e la rivolta dei Tories. Da Downing Street nessuna apertura

In una sola giornata il governo di Londra guidato daha visto dimettersi oltre trenta fra ministri, sottosegretari e funzionari. "La più grande fuga di massa da un esecutivo nella storia britannica", scrive il Corriere della Sera che ...Nel Regno Unito sale a 53 il numero di ministri e collaboratori del governo che hanno lasciato il proprio incarico in polemica con il premiera causa di una serie di scandali. Altri ministri hanno annunciato stamattina le dimissioni: il ministro per l'Irlanda del Nord Brandon Lewis, secondo il quale l'esecutivo colpito dallo ...Nel Regno Unito sale a 53 il numero di ministri e collaboratori del governo che hanno lasciato il proprio incarico in polemica con il premier Boris Johnson a causa di una serie di scandali. Altri mini ...Era dai tempi del Titanic che non si vedeva un fuggi fuggi così. Il governo di Boris Johnson appare sempre più destinato a crollare tanto che i mal di pancia italici tra il Movimento 5 Stelle e il pre ...