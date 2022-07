Banksy & Friends | a Udine 8 luglio – 18 settembre 2022

Pubblicità

UDINE - Dall'8 luglio al 18 settembre alla Chiesa di San Francesco la storia della street art italiana e internazionale viene raccontata nella mostra "& Friends" attraverso il dialogo tra ...From the discovery of a Turner in the bric - a - brac of a garage sale to the sudden increase in value of a self - destructingat the end of its sale… there appears to be many different ... Udine ospita Banksy & Friends A Udine riflettori accesi sulla street art di Banksy, con la nuova rassegna “Banksy & Friends”. Ospitata negli spazi della Chiesa di San Francesco, la mostra presenta oltre 40 opere tra street art, sc ...Fino al 4 settembre il Centro Congressi Alfandega Do Porto di Lisbona ospiterà la mostra dedicata a Banksy con oltre settanta opere originali ...