Auto si schianta contro la volante della polizia: il video choc dell'incidente sull'A1 (Di giovedì 7 luglio 2022) Un' Auto della polizia stradale travolta da un veicolo in Autostrada. Mentre la volante era ferma al centro della carreggiata dell’ A1, al bivio con l’A15 all’altezza di Fiorenzuola D’Arda , per... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 luglio 2022) Un'stradale travolta da un veicolo instrada. Mentre laera ferma al centrocarreggiata’ A1, al bivio con l’A15 all’altezza di Fiorenzuola D’Arda , per...

Pubblicità

Gazzetta_it : Il sindaco invoca punizioni severe per gli ubriachi, poi beve e si schianta - Corriere : Tromba d’aria a Cremona: il tetto vola via e si schianta su un’auto - infoitinterno : Piacenza, incidente A1: si schianta contro un’auto della Polizia a tutta velocità - enribarillari : Per farsi un'idea del livello medio della gente che ci circonda basta viaggiare un po' in auto - inews__24 : Incidente in A1: si schianta a tutta velocità contro l’auto della polizia -