Atletica | Mattia Furlani scrive la storia | Campione d’Europa Under 18 nel salto in alto | doppietta d’oro dopo il lungo

Eurosport_IT : MATTIA FURLANI D'ORO ?????? L'azzurrino vola con il salto da 8.04m e diventa così il primo italiano U18 a superare i… - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: ?? MATTIA FURLANI CAMPIONE EUROPEO U18 ANCHE NELL'ALTO! ???? seconda medaglia d'oro a Gerusalemme per l'azzurro che vin… - abuongi : #Atletica Vola, Mattia, vola! Dopo l’oro del lungo (8.04) quello dell’alto (2.15): che doppietta, che talento!… - AskLouder : RT @atleticaitalia: ?? MATTIA FURLANI CAMPIONE EUROPEO U18 ANCHE NELL'ALTO! ???? seconda medaglia d'oro a Gerusalemme per l'azzurro che vin… - FrancoFava2 : RT @atleticaitalia: ?? MATTIA FURLANI CAMPIONE EUROPEO U18 ANCHE NELL'ALTO! ???? seconda medaglia d'oro a Gerusalemme per l'azzurro che vin… -

In pedana a difendere i colori dell'Piacenza nel salto con l'asta scenderà Adele Sundas, ... Precedente Calciomercato - Settimana scoppiettante in casa Piacenza calcio: presentato...Un vero e proprio Mr Jump tricolore , come mai eravamo stati abituati a vedere alle nostre latitudini. Occorrerà fare presto una scelta e puntare su una delle due discipline Continuare nell'alto, ...Mattia Furlani ha scritto una stupenda pagina di storia agli Europei Under 18 di atletica leggera, inventandosi una magia ai limiti del surreale e che chiarisce definitivamente il potenziale talento a ...Comincia con due medaglie d’argento per la marcia azzurra, a Gerusalemme, l’ultima giornata degli Europei under 18. Nei 10.000 è secondo il pugliese Giuseppe Disabato, 16 anni ancora da compiere, in 4 ...