Alessia Marcuzzi svela dei dettagli sul nuovo programma Boomerissima (Di giovedì 7 luglio 2022) Alessia Marcuzzi, ecco come sarà Boomerissima e con chi lo condurrà. I dettagli Alessia Marcuzzi tornerà presto in tv su Raidue dopo l'addio a Mediaset di un anno fa. Lo farà con un programma che si "è cucita addosso". "E' un programma che mi sono cucita addosso, l'ho scritto da sola insieme ai miei autori. Quando ho finito di scrivere questo programma mi sono detta che sarebbe stato giusto per Rai2. Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto" ha raccontato Alessia Marcuzzi in un'intervista a Il Giornale.

