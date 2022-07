Aborto: l’Europa sfida l’America e infligge un duro colpo (Di giovedì 7 luglio 2022) La cultura della morte non si rassegna e, di fronte alle sconfitte, i suoi rappresentanti si rivelano più adirati e agguerriti che mai. La risoluzione appena votata al Parlamento Europeo ne è la dimostrazione. L’epocale sentenza della Corte Suprema dello scorso 24 giugno è stato un colpo troppo grosso per i sostenitori dell’Aborto, i quali, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 7 luglio 2022) La cultura della morte non si rassegna e, di fronte alle sconfitte, i suoi rappresentanti si rivelano più adirati e agguerriti che mai. La risoluzione appena votata al Parlamento Europeo ne è la dimostrazione. L’epocale sentenza della Corte Suprema dello scorso 24 giugno è stato untroppo grosso per i sostenitori dell’, i quali, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

brandobenifei : Le donne devono avere diritto all'#aborto sicuro e legale. In #ParlamentoEuropeo abbiamo approvato una risoluzione… - 78alexb : RT @MartaLeonori: Il #ParlamentoEuropeo chiede il diritto all'#aborto #sicuro e #legale. L’Europa si conferma a fianco dell’#autodetermina… - Lgiova66 : RT @brandobenifei: Le donne devono avere diritto all'#aborto sicuro e legale. In #ParlamentoEuropeo abbiamo approvato una risoluzione per… - martino_deidda : RT @brandobenifei: Le donne devono avere diritto all'#aborto sicuro e legale. In #ParlamentoEuropeo abbiamo approvato una risoluzione per… - Ubachef : RT @brandobenifei: Le donne devono avere diritto all'#aborto sicuro e legale. In #ParlamentoEuropeo abbiamo approvato una risoluzione per… -