Wimbledon 2022, Nadal: “Non so come ho vinto. Più volte ho pensato che oggi mi sarei ritirato” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non so come ho vinto. Mi piace tantissimo giocare questo genere di partite davanti a questo pubblico, grazie per il sostegno. E’ stato un pomeriggio d’oro contro un grande giocatore, bisogna dare il giusto credito a Fritz che sta giocando una gran stagione. Dal mio punto di vista non è stata una partita facile, sono felice di essere in semifinale”. Lo ha detto Rafael Nadal al termine dei quarti di finale di Wimbledon 2022 contro Taylor Fritz in cui è arrivata una vittoria epica per il maiorchino: “Sono onesto, qualcosa agli addominali non va bene. Ho dovuto trovare un modo per servire un po’ diversamente, in tanti momenti ho pensato che non sarei stato in grado di terminare questa partita. Nel 2008 non avrei immaginato che nel 2022 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non soho. Mi piace tantissimo giocare questo genere di partite davanti a questo pubblico, grazie per il sostegno. E’ stato un pomeriggio d’oro contro un grande giocatore, bisogna dare il giusto credito a Fritz che sta giocando una gran stagione. Dal mio punto di vista non è stata una partita facile, sono felice di essere in semifinale”. Lo ha detto Rafaelal termine dei quarti di finale dicontro Taylor Fritz in cui è arrivata una vittoria epica per il maiorchino: “Sono onesto, qualcosa agli addominali non va bene. Ho dovuto trovare un modo per servire un po’ diversamente, in tanti momenti hoche nonstato in grado di terminare questa partita. Nel 2008 non avrei immaginato che nel...

