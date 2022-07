Whatsapp, adesso è possibile diventare “invisibili” e nascondere quando si è online: ecco come fare (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tra un Instagram down e uno shadow ban in casa Meta, si è sempre al lavoro anche per nuovi aggiornamenti. L’azienda di Mark Zuckerberg (già proprietaria di Facebook e Instagram) sta implementando nuove funzionalità all’app di messaggistica più famosa al mondo: Whatsapp. Quante volte vi sarete posti il problema di dover scrivere ad un contatto in rubrica senza farvi vedere da altre persone? Esatto, puntualmente quel messaggio indesiderato arrivava a disturbarci. Ora cambia tutto (o almeno, si spera). A breve sarà possibile restare invisibili ai vari numeri mentre si manda un messaggio, si registra una nota vocale o si invia una fotografia. Un passo in avanti relativo alla privacy che ricorda un po’ l’opzione della navigazione in incognito sul web per navigare sul browser senza lasciare alcuna traccia. Anche in questo caso la funzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tra un Instagram down e uno shadow ban in casa Meta, si è sempre al lavoro anche per nuovi aggiornamenti. L’azienda di Mark Zuckerberg (già proprietaria di Facebook e Instagram) sta implementando nuove funzionalità all’app di messaggistica più famosa al mondo:. Quante volte vi sarete posti il problema di dover scrivere ad un contatto in rubrica senza farvi vedere da altre persone? Esatto, puntualmente quel messaggio indesiderato arrivava a disturbarci. Ora cambia tutto (o almeno, si spera). A breve saràrestareai vari numeri mentre si manda un messaggio, si registra una nota vocale o si invia una fotografia. Un passo in avanti relativo alla privacy che ricorda un po’ l’opzione della navigazione in incognito sul web per navigare sul browser senza lasciare alcuna traccia. Anche in questo caso la funzione ...

