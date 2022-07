Verona, ecco Djuric: «Per me è una grande opportunità» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le prime parole di Djuric in gialloblu dopo il suo passaggio al Verona dalla Salernitana: «La Salernitana mi ha insegnato a non mollare mai» Milan Djuric ha parlato in conferenza stampa dopo il suo passaggio dalla Salernitana al Verona. Di seguito le sue parole ARRIVO A Verona – «Il mio contratto con la Salernitana era finito, quando il direttore l’ha saputo si è subito messo in moto e abbiamo risolto la questione contrattuale velocemente. Son sicuro di approdare in una società organizzata, formata da professionisti in campo e fuori. L’impressione è stata subito positiva: mi aspetto di dare una mano affinché le cose vadano positivamente. Il direttore mi ha spiegato il progetto e aveva molta voglia di portarmi qui. Quando si avverte questa fiducia si è già a buon punto. È andato tutto velocemente, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le prime parole diin gialloblu dopo il suo passaggio aldalla Salernitana: «La Salernitana mi ha insegnato a non mollare mai» Milanha parlato in conferenza stampa dopo il suo passaggio dalla Salernitana al. Di seguito le sue parole ARRIVO A– «Il mio contratto con la Salernitana era finito, quando il direttore l’ha saputo si è subito messo in moto e abbiamo risolto la questione contrattuale velocemente. Son sicuro di approdare in una società organizzata, formata da professionisti in campo e fuori. L’impressione è stata subito positiva: mi aspetto di dare una mano affinché le cose vadano positivamente. Il direttore mi ha spiegato il progetto e aveva molta voglia di portarmi qui. Quando si avverte questa fiducia si è già a buon punto. È andato tutto velocemente, ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Ecco un'anteprima di come stasera #Rai3 e #La7 daranno la notizia della vittoria del #centrosinistra ai… - sportface2016 : #SerieA | #Verona, ecco #Djuric: 'Era il momento di affrontare una nuova sfida, sono molto contento' - chiarapellegri9 : RT @AlexBazzaro: L’ordinanza del Sindaco di #verona #Tommasi che limita l’utilizzo dell’acqua per fini domestici è una porcata illiberale.… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Hellas Verona, respinta l'offerta del Napoli per Barak: ecco la situazione - sscalcionapoli1 : Hellas Verona, respinta l’offerta del Napoli per Barak: ecco la situazione -