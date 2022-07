Ulteriore rilancio per iPhone 12 sotto i 700 euro su Amazon (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se si ha intenzione di avere tra le mani un iPhone ad un prezzo piuttosto interessante, ecco che quest’oggi c’è uno sconto super su Amazon che riguarda l’iPhone 12 nero da 64GB. Si tratta di un prodotto che risulta essere ancora ricercato sul mercato, fa insomma gola per le sue specifiche tecniche di rilievo ed un prezzo nettamente più basso rispetto al passato. Ecco quindi che non bisogna lasciarsi scappare l’offerta presente nella giornata odierna su Amazon. La nuova promozione per iPhone 12 su Amazon: come sta cambiando il suo prezzo a luglio Altro rilancio, dunque, dopo quello trattato pochi giorni fa. Parliamo del modello nero da 64GB di memoria interna che sul famoso sito di e-commerce può essere acquistato al prezzo di 699 euro. Nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se si ha intenzione di avere tra le mani unad un prezzo piuttosto interessante, ecco che quest’oggi c’è uno sconto super suche riguarda l’12 nero da 64GB. Si tratta di un prodotto che risulta essere ancora ricercato sul mercato, fa insomma gola per le sue specifiche tecniche di rilievo ed un prezzo nettamente più basso rispetto al passato. Ecco quindi che non bisogna lasciarsi scappare l’offerta presente nella giornata odierna su. La nuova promozione per12 su: come sta cambiando il suo prezzo a luglio Altro, dunque, dopo quello trattato pochi giorni fa. Parliamo del modello nero da 64GB di memoria interna che sul famoso sito di e-commerce può essere acquistato al prezzo di 699. Nel ...

