Tragedia a Sharm el Sheikh | morto bimbo palermitano di 6 anni

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) –elper una famiglia palermitana dove èun bambino di 6, Andrea Mirabile, per cause ancora da accertare mentre era in vacanza con il padre Antonio e la madre Rosalia, incinta, in un resort. Secondo una prima ricostruzione, tutta la famiglia si sarebbe sentita male, per motivi da accertare, con vomito e nausea. In particolare ile il padre. Il piccolo è stato portato in ospedale dove gli è stata somministrata una flebo ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Il padre è ancora in gravi condizioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

