Tour de France 2022, Geraint Thomas: “Sapevo che poteva essere una giornata decisiva, sarebbe potuta andare peggio” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Geraint Thomas è riuscito a limitare i danni nella durissima tappa odierna del Tour de France. Rimasto coinvolto nella caduta che ha quasi messo fuori gioco Primoz Roglic, il gallese è riuscito a tenere il treno della Jumbo-Visma e perdere dunque solo 13? da un fenomenale Tadej Pogacar. Intercettato dai microfoni di SpazioCiclismo, il vincitore del Tour 2018 ha dato parole alle sue sensazioni dopo la corsa: “Le sensazioni erano buone, ero in un gruppo piuttosto ristretto e volevamo fare qualcosa. Poi c’è stata la caduta, ovviamente ho cercato di evitarla ma ha occupato tutta la strada e non è stato possibile. Per fortuna sono tornato in bici presto, la catena era a posto. Ho avuto qualche problema con i rapporti, ma alla fine è stata solo sopravvivenza negli ultimi chilometri. Vingegaard ha aiutato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022)è riuscito a limitare i danni nella durissima tappa odierna delde. Rimasto coinvolto nella caduta che ha quasi messo fuori gioco Primoz Roglic, il gallese è riuscito a tenere il treno della Jumbo-Visma e perdere dunque solo 13? da un fenomenale Tadej Pogacar. Intercettato dai microfoni di SpazioCiclismo, il vincitore del2018 ha dato parole alle sue sensazioni dopo la corsa: “Le sensazioni erano buone, ero in un gruppo piuttosto ristretto e volevamo fare qualcosa. Poi c’è stata la caduta, ovviamente ho cercato di evitarla ma ha occupato tutta la strada e non è stato possibile. Per fortuna sono tornato in bici presto, la catena era a posto. Ho avuto qualche problema con i rapporti, ma alla fine è stata solo sopravvivenza negli ultimi chilometri. Vingegaard ha aiutato ...

