Tare Lotito | nonostante le smentite i nervi restano tesi | le ultime

Situazione poco positiva in casa Lazio,lesarebbero comunquetra. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il diesse non avrebbe digerito alcune situazioni con l'ingresso di Fabiani in società e avrebbe messo un veto al patron. «O me o Sarri» l'ultimatum di, che indica anche come alcuni giocatori non sarebbero contenti del tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo 'Ora basta, scegli: o me o Sarri'.si sarebbe rivolto così asecondo Il Messaggero . Nel nuovo faccia a faccia di ieri a Formello, il direttore sportivo della Lazio si è presentato con l'avvocato: secondo lui alcuni ...sono stati immortalati in piazza del Popolo a Roma nel mezzo di una discussione accesa (poi smentita dalla Lazio il giorno dopo). Già criticato per certi acquisti sbagliati e per la ...Lazio, guerra intestina fra Tare e Lotito: prima di capire dove sia possibile trovare un equilibrio, occorre capire cosa evitare.Tare, ovviamente, teme che l’ingresso di Fabiani possa essere soltanto il primo modo per ridimensionarne i poteri. C’è poi un altro elemento che va tenuto presente nel delineare… Leggi In ogni caso no ...