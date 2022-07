'Sui carri il rischio zero non esiste Ma la sicurezza è molto migliorata' (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Che cosa è stato fatto per la sicurezza?". E' questa la domanda che i familiari delle vittime del 29 giugno 2009 hanno posto al Ministero dei trasporti all'indomani della sentenza - la quarta - che ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Che cosa è stato fatto per la?". E' questa la domanda che i familiari delle vittime del 29 giugno 2009 hanno posto al Ministero dei trasporti all'indomani della sentenza - la quarta - che ...

Pubblicità

Bestemmieworld : GESÙ E I DISCEPOLI VANNO AL GHEI PRAID A GERUSALEMME MA APPENA MONTANO SUI CARRI COMINCIANO A BESTEMMIARE, DIO CANE… - MatteoPugliese : La mia analisi sui fronti di guerra in #Ucraina per ?@DomaniGiornale?: ritirata in Donbass ma avanzata su Kherson,… - mgpg07 : RT @Luissss97: @Mterryf1 Chi sollevava dubbi su questi incapaci veniva invitato a non salire sui carri e cazzate varie - Luissss97 : @Mterryf1 Chi sollevava dubbi su questi incapaci veniva invitato a non salire sui carri e cazzate varie - chefastidioo_ : @bvrbharrys Non esiste da voi? Da noi ci si ubriaca a merda e si sta in giro tutta la notte sui carri -