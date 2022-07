Stato feroce con i fratelli Bianchi? | la furia della Dalla Chiesa contro Sansonetti

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Botta e risposta sia. La condanna all'ergastolo deiper la morte di Willy Monteiro Duarte ha fatto discutere anche Pieroe Rita. Su Twitter il giornalista si è lasciato andare a uno sfogo personale sulla vicenda, commentando: "Hanno separato i, dopo l'ergastolo. Non si vedranno mai più. Losi comporta con loro con la stessa ferocia con la quale loro si sono comportati con Willy. A me non piace questa cosa. Non trovo che sia civiltà". Frasi non condiviseconduttrice, che a suo volta risponde: "Anche i genitori di Willy non lo rivedranno più". Ma lanon è la sola a pensarla così, tanto che più di un utente del ...

Pubblicità

cocodrill3 : @ugs_ufficiale @NFratoianni Andiamo di palo in frasca,da un pazzo aggressore ad un dittatore feroce,Andreotti si st… - BPTrading_GS : @PieroSansonetti 'Con la stessa ferocia', veramente? Mi domando cosa dovrebbe fare 'lo stato', di fronte ad una con… - rossolev : @magnigiancarlo3 @PieroSansonetti Si, ma lo Stato non può essere un bullo feroce e vendicativo. - fedebarba1 : @PieroSansonetti Anche Rosa e Olindo, Giusva e la Mambro. Maledetto stato feroce - flamanc24 : RT @RedandBlack22: @PieroSansonetti La funzione rieducativa del carcere consiste anche nella separazione, nel poter iniziare un percorso pe… -

Il Riformista

... dove un odioha messo una parte dei suoi abitanti contro gli altri. Ma così è successo. ... Lui èuno di quelli che non ha avuto paura e ha dichiarato apertamente che le persone hanno ...Il racconto dellarepressione anticomunista svolto in quell'occasione da Simonenko è ancora ... "Il discorso del Segretario del PC dell'Ucraino è molto ampio e prende in considerazione lo... Ergastolo fratelli Bianchi, Sansonetti: “Separati in cella, Stato feroce come loro con Willy” Con il lancio di God of War: Ragnarok fissato per il 2022, la line-up di PS5 e PS4 di quest'anno si sta confermando davvero ottima, nonostante il rinvio di Forspoken.. Dopo una lunga attesa ...A Wimbledon succede di tutto nel doppio valido per i quarti di finale tra le coppie Salisbury/Ram e Nicolas Mahut ed Edouard Roger-Vasselin ...