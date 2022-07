Sinner spaventa Djokovic ma non basta e il serbo va in semifinale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Due ore di grande tennis non sono bastate a Jannik Sinner uscito di scena nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che si sta disputando sui prati dell`All England Club di Londra, contro un grande Novak Djokovic. Nel match che ha aperto il programma sul mitico Centre Court il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha ceduto 57 26 63 62 62, in tre ore e 35 minuti di partita, al serbo, n.3 del ranking e primo favorito del seeding, già sei volte trionfatore sui prati londinesi e per la 53esima volta tra i migliori otto in uno Slam (per l`altoatesino erano invece i terzi quarti in un Major in carriera dopo Roland Garros 2020 ed Australian Open 2022).Partenza decisa di Nole che vince tutti i primi sette punti del match e brekka Jannik già nel secondo game, confermando poi il vantaggio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Due ore di grande tennis non sonote a Jannikuscito di scena nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che si sta disputando sui prati dell`All England Club di Londra, contro un grande Novak. Nel match che ha aperto il programma sul mitico Centre Court il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha ceduto 57 26 63 62 62, in tre ore e 35 minuti di partita, al, n.3 del ranking e primo favorito del seeding, già sei volte trionfatore sui prati londinesi e per la 53esima volta tra i migliori otto in uno Slam (per l`altoatesino erano invece i terzi quarti in un Major in carriera dopo Roland Garros 2020 ed Australian Open 2022).Partenza decisa di Nole che vince tutti i primi sette punti del match e brekka Jannik già nel secondo game, confermando poi il vantaggio ...

