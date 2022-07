(Di mercoledì 6 luglio 2022). Sono arrivati a quota due, gli indagati per la morte del bambino di duee mezzo annegato il 5 luglio scorso a. Sotto accusa, per il momento, la “zia” delMangani e ildello stabilimento “Nuova Oasi Beach”. Entrambi sarebbero responsabili della sua tragica morte. Quella tremenda dinamica del 5 luglio Mancava qualche istante allo scoccare delle 14.00, quando una donna sulla 50ina della provincia di Frosinone che era al mare insieme ae alla sorella di quest’ultimo, ha iniziato ad urlare a squarciagola. Le urla avevano terrorizzato tutti gli astanti: all’improvviso non c’era più nessuna traccia del. Così, il personale del lido e gli altri ...

Pubblicità

CorriereCitta : Santa Severa, la tragedia del piccolo Francesco morto a 2 anni: indagato anche il bagnino - rep_roma : Bambino annegato a Santa Severa, indagato anche il bagnino [aggiornamento delle 17:32] - Massimi06250625 : Santa Severa, muore annegato a due anni e mezzo davanti alla sorellina ------ MASSIMA ATTENZIONE IN SPIAGGIA CON I… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Bimbo annegato a Santa Severa, il bagnino: 'Ho sempre davanti quella faccetta' - romatoday : Myss Keta, Margherita Vicario, Fabrizio Bosso: Lazio Sound Festival al Castello di Santa Severa… -

La parola più usata, quando si parla di lui, è "rivelazione". Valerio Lundini, 36 anni , comico, musicista e scrittore, venerdì 8 luglio apre al castello di, a pochi chilometri da Roma, la tournée che lo porterà in giro per l'Italia con i Vazzanikki . La band lo ha accompagnato nel programma cult di Rai 2 Una pezza di Lundini, che non tornerà.... Rioni, Polizia Locale, Pari Opportunità) e Paola Fratarcangeli (delegata a Marketing Territoriale e Castello di).Santa Severa. Sono arrivati a quota due, gli indagati per la morte del bambino di due anni e mezzo annegato il 5 luglio scorso a Santa Severa. Sotto accusa, per il momento, la “zia” del piccolo France ...“Un atto dovuto”, assicurano gli inquirenti, compiuto soltanto per consentire all'uomo e alla baby sitter, nell’attesa che vengano ...