Roma, incontro tra la Juventus e l'agente di Zaniolo ma la trattativa è complicata (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma - Nessuna offerta ufficiale presentata alla Roma, ma la Juventus sta continuando a muoversi per arrivare a Nicolò Zaniolo. Una trattativa molto fredda e assai complicata visto che il club ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 luglio 2022)- Nessuna offerta ufficiale presentata alla, ma lasta continuando a muoversi per arrivare a Nicolò. Unamolto fredda e assaivisto che il club ...

ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INCONTRO CON L'AGENTE DI ZANIOLO L'esterno va in scadenza con al Roma nel 2024… - #Zaniolo-#Juve: nessun incontro con la #Roma oggi, semplicemente perché l'agente nel pomeriggio non era in #Italia. Da domani nel vivo - Calciomercato Roma, terminato l'incontro tra la Juventus e l'agente di Zaniolo: 'No comment'… - È terminato adesso a Milano l'incontro tra la #Juventus, l'agente di Nicolò Zaniolo della #Roma e quello con l'age…