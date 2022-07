Risultati Invalsi, Bianchi: “Contenuta la caduta delle competenze grazie alla scelta di mantenere le scuole aperte” (Di mercoledì 6 luglio 2022) "I dati delle rilevazioni Invalsi che sono stati presentati oggi dimostrano che c'è stata una fase di ripresa dopo gli anni più duri della pandemia e che la scelta di riprendere la scuola in presenza è stata giusta, ha permesso di contenere il calo delle competenze delle studentesse e degli studenti e in molte situazioni proprio di invertire la rotta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) "I datirilevazioniche sono stati presentati oggi dimostrano che c'è stata una fase di ripresa dopo gli anni più duri della pandemia e che ladi riprendere la scuola in presenza è stata giusta, ha permesso di contenere il calostudentesse e degli studenti e in molte situazioni proprio di invertire la rotta". L'articolo .

