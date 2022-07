Reina lascia la Lazio | l’addio sui social | “è stato un piacere difendere questi colori”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Pepenon è più un portiere della. E’ finita l’esperienza in Italia del 39enne spagnolo che si è sempre dimostrato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. L’estremo difensore hato il club biancoceleste a parametro zero e ha deciso di salutare i tifosi attraverso un messaggio pubblicato sui: “èuned entrare nella storia dellacercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! Grazie mille!!”. Il club capitolino ha ricambiato così: “grazie Pepe, èun onore averti come parte della nostra famiglia”. Il portiere è pronto a tornare in Liga ...