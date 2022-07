Raffaella Mennoia lancia una frecciatina a Matteo e Valeria? Parla lei

Pubblicità

Novella_2000 : 'Gente disonesta': l'autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia contro Matteo e Valeria? La verità - CotoletteP : Comunque se Raffaella Mennoia si schiera ancora una volta dalla parte di Homebody veramente è una cretina - occhio_notizie : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia parla di ''gente disonesta'': a chi è il riferimento? I SOSPETTI? #uominiedonne… - MondoTV241 : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia bordata a Matteo Ranieri? Ecco cosa è successo #raffaellamennoia #valeriacardone… - Angela11215675 : Buongiorno a tutti e buon lavoro Giulia oggi lavorerà con Raffaella mennoia #amemici20 -

Sempre sul proprio profilo Instagram, Ranieri ha tuonato: Lo sfogo di: frecciatina a Matteo Ranieri e Valeria Cardone In concomitanza con l'ufficializzazione della rottura tra ...La persona in questione è, l'autrice di diversi programmi di Maria De Filippi. Va da sé che il rapporto di confidenza con entrambi è perfettamente normale.Il fatto, accaduto alcuni giorni fa in centro a Pisa, ha visto un 62enne del posto e senza fissa dimora picchiare per strada una donna di colore, inveendo con frasi razziste e aizzando il cane che ave ...Avete mai visto chi è il braccio destro di Maria De Filippi Si tratta di un volto conosciuto dal pubblico tv ed è una sua grande amica.