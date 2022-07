“Panico in studio a UnoMattina”: 15 minuti di terrorismo, poi la rivelazione in diretta [FOTO] (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nello studio di UnoMattina è andato in scena il Panico totale. Che cosa è successo in diretta si Rai 1 davanti alla Soave e Ossini? UnoMattina estate (Twitter screenshot)UnoMattina Estate è il programma mattutino di Rai 1 che ha appena lasciato il tutto il pubblico di stucco. Scopriamo insieme che cosa è successo davanti agli occhi sbigottiti di Maria Soave e Massimiliano Ossini. UnoMattina Estate va in onda dalle 9 alle 12 su Rai 1 e fa compagnia al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì. La versione di quest’anno è totalmente rinnovata e si occupa nella prima parte di aggiornamenti sulle notizie principali dall’Italia dall’estero. Sono presenti anche collegamenti quotidiani dalle sedi Rai regionali ed estere per arricchire l’offerta del servizio ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nellodiè andato in scena iltotale. Che cosa è successo insi Rai 1 davanti alla Soave e Ossini?estate (Twitter screenshot)Estate è il programma mattutino di Rai 1 che ha appena lasciato il tutto il pubblico di stucco. Scopriamo insieme che cosa è successo davanti agli occhi sbigottiti di Maria Soave e Massimiliano Ossini.Estate va in onda dalle 9 alle 12 su Rai 1 e fa compagnia al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì. La versione di quest’anno è totalmente rinnovata e si occupa nella prima parte di aggiornamenti sulle notizie principali dall’Italia dall’estero. Sono presenti anche collegamenti quotidiani dalle sedi Rai regionali ed estere per arricchire l’offerta del servizio ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Fermi tutti, questa è magnifica: l'intera trasmissione di terrorismo climatico, poi arriva l'esperto e smonta tut… - mimma42 : RT @NicolaPorro: ?? Fermi tutti, questa è magnifica: l'intera trasmissione di terrorismo climatico, poi arriva l'esperto e smonta tutto (VID… - lapostadispenk : RT @LucioMalan: Panico in studio a UnoMattina. Quindici minuti di terrorismo climatico rovinati dallo sciatore e alpinista Toni Valeruz che… - Agios_00 : RT @LucioMalan: Panico in studio a UnoMattina. Quindici minuti di terrorismo climatico rovinati dallo sciatore e alpinista Toni Valeruz che… - FIovanovich : RT @LucioMalan: Panico in studio a UnoMattina. Quindici minuti di terrorismo climatico rovinati dallo sciatore e alpinista Toni Valeruz che… -